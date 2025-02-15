Вестник Кавказа

Германия не собирается восстанавливать "Северный поток-2" – Берлин

Германия не собирается восстанавливать "Северный поток-2" – Берлин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Германские власти не намерены снова впадать в зависимость от "голубого топлива" из России, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, так что, по его словам, речи о восстановлении "Северного потока-2" не идет.

Природный газ из России больше не нужен Германии, такое заявление сделал официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

Он подчеркнул, что, таким образом, говорить о заинтересованности Берлина в восстановлении "Северного потока-2" не приходится. Чиновник напомнил, что уцелевшая труба газопровода даже не успела пройти сертификацию.

"Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию"

– Хебештрайт

Стоит отметить, что ранее Bild, ссылаясь на собственные источники, заявил, что представитель США несколько раз посещал Швейцарию, где вел переговоры о возможности восстановления работы "Северного потока-2", причем в этой схеме посредниками при поставках газа должны были выступать американские инвесторы.

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