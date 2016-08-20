Выборы канцлера Германии состоятся уже в эти выходные. На пост претендует Фридрих Мерц и, согласно опросам, его шансы на победу велики. Кто такой политик Мерц, в чем его сходство с Трампом и какого он мнения о России?

Выборы в Германии 2025

В Германии 23 февраля пройдут досрочные выборы в национальный парламент. После них депутаты Бундестага назовут имя нового главы государства. Главные претенденты на пост:

кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), действующий канцлер Олаф Шольц;

кандидат от "зеленых" Роберт Хабек;

кандидат от ультраправой "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель;

кандидат от блока ХДС/ХСС, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

В этой четверке Мерц самый возрастной - в этом году ему исполнится 70 лет, - и самый очевидный, согласно данным опросов, кандидат в будущие канцлеры.

За несколько дней перед выборами рейтинг ХДС/ХСС составляет 29-32%, СДПГ получает 15-17% голосов, "Альтернатива для Германии" - 19-22%, "зеленые" - 11-14%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фридрих Мерц – кандидат в канцлеры

Фридрих Мерц, член бундестага Германии, родился в городе Брилон 11 ноября 1955. Женат с 1981 года, воспитал троих детей.

Мерц, юрист по образованию, начал политическую карьеру в 1989 году, до того успел поработать судьей и адвокатом.

Многие годы в партии ХДС шло соперничество и противостояние между Фридрихом Мерцем и Ангелой Меркель, в результате в 2009 году Мерц принял решение уйти из политики и сосредоточился на бизнесе, сегодня он весьма состоятельный человек и летает на частном самолете.

После ухода из большой политики Меркель Мерц решил вернуться, в 2021 году он уверенно обошел всех соперников и с 62% голосов возглавил партию.

Почему Мерц – "немецкий Трамп"?

Политиков объединяет несколько моментов:

и Мерц, и Трамп - высокие, рост кандидата в канцлеры 198 см;

оба не новички, а недавно вернулись в политику с новыми амбициями;

оба, помимо политической карьеры, имеют за спиной выдающиеся успехи в бизнесе;

оба включили борьбу с мигрантами в предвыборные кампании.

© Фото: Белый дом

Кроме того, если Мерц победит на выборах, оба они станут лидерами государств, вступившими в должность в 2025 году.

Программа Мерца

В планах Мерца ужесточение миграционной политики, введение пограничного контроля, запрет на въезд "лиц, не имеющих действительных документов", в том числе просителей убежища. Отметим, что такие меры будет непросто реализовать, они противоречат законодательству ЕС и условиям Шенгенской зоны.

Также Мерц обещает справиться со стагнацией в экономике, улучшить условия для бизнеса, осуществить финансовую реформу, сократить бюрократические проволочки, открыть возможности для стартапов. Политик планирует, чтобы шагать в ногу с мировыми веяниями, создать должности министра по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации.

Как Мерц относится к России?

© Фото: Steffen Prößdorf, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Несмотря на то, что политик выступает за наращивание военного бюджета Германии и поддержку Украины, незадолго до выборов он заявил, что однажды Европе нужно будет попытаться наладить с Россией хорошие отношения. Отметим, что заявление было сделано вскоре после переговоров РФ и США, которые Трамп охарактеризовал как "очень хорошие".

Мерц обратил внимание на то, что Россия исторически и культурно является европейским государством.

"В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией"

– Фридрих Мерц