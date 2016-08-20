Выборы в Германии 2025
В Германии 23 февраля пройдут досрочные выборы в национальный парламент. После них депутаты Бундестага назовут имя нового главы государства. Главные претенденты на пост:
- кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), действующий канцлер Олаф Шольц;
- кандидат от "зеленых" Роберт Хабек;
- кандидат от ультраправой "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель;
- кандидат от блока ХДС/ХСС, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
В этой четверке Мерц самый возрастной - в этом году ему исполнится 70 лет, - и самый очевидный, согласно данным опросов, кандидат в будущие канцлеры.
За несколько дней перед выборами рейтинг ХДС/ХСС составляет 29-32%, СДПГ получает 15-17% голосов, "Альтернатива для Германии" - 19-22%, "зеленые" - 11-14%.
Фридрих Мерц – кандидат в канцлеры
Фридрих Мерц, член бундестага Германии, родился в городе Брилон 11 ноября 1955. Женат с 1981 года, воспитал троих детей.
Мерц, юрист по образованию, начал политическую карьеру в 1989 году, до того успел поработать судьей и адвокатом.
Многие годы в партии ХДС шло соперничество и противостояние между Фридрихом Мерцем и Ангелой Меркель, в результате в 2009 году Мерц принял решение уйти из политики и сосредоточился на бизнесе, сегодня он весьма состоятельный человек и летает на частном самолете.
После ухода из большой политики Меркель Мерц решил вернуться, в 2021 году он уверенно обошел всех соперников и с 62% голосов возглавил партию.
Почему Мерц – "немецкий Трамп"?
Политиков объединяет несколько моментов:
- и Мерц, и Трамп - высокие, рост кандидата в канцлеры 198 см;
- оба не новички, а недавно вернулись в политику с новыми амбициями;
- оба, помимо политической карьеры, имеют за спиной выдающиеся успехи в бизнесе;
- оба включили борьбу с мигрантами в предвыборные кампании.
Кроме того, если Мерц победит на выборах, оба они станут лидерами государств, вступившими в должность в 2025 году.
Программа Мерца
В планах Мерца ужесточение миграционной политики, введение пограничного контроля, запрет на въезд "лиц, не имеющих действительных документов", в том числе просителей убежища. Отметим, что такие меры будет непросто реализовать, они противоречат законодательству ЕС и условиям Шенгенской зоны.
Также Мерц обещает справиться со стагнацией в экономике, улучшить условия для бизнеса, осуществить финансовую реформу, сократить бюрократические проволочки, открыть возможности для стартапов. Политик планирует, чтобы шагать в ногу с мировыми веяниями, создать должности министра по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации.
Как Мерц относится к России?
Несмотря на то, что политик выступает за наращивание военного бюджета Германии и поддержку Украины, незадолго до выборов он заявил, что однажды Европе нужно будет попытаться наладить с Россией хорошие отношения. Отметим, что заявление было сделано вскоре после переговоров РФ и США, которые Трамп охарактеризовал как "очень хорошие".
Мерц обратил внимание на то, что Россия исторически и культурно является европейским государством.
"В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией"
– Фридрих Мерц