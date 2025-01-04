Выборы в Германии 2025: дата, кандидаты, прогнозы

23 февраля в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы, результат которых определит внутреннюю и внешнюю политику страны на ближайшие четыре года. О кандидатах, их рейтингах и возможных результатах - рассказываем в этом материале.

Что за выборы пройдут в Германии?

23 февраля в Германии пройдут выборы в парламент. То есть жители страны проголосуют за партии, которые им близки. Лидер партии, набравшей больше всего голосов, станет канцлером ФРГ. Немецкая парламентская система устроена таким образом, что одна партия не может управлять парламентом, в связи с чем будет сформирована коалиция, у которой должно быть более 50% мест в новом парламенте.

Почему в Германии досрочные выборы?

Выборы в Бундестаг (парламент) досрочные: они должны были пройти осенью, но были перенесены из-за раскола коалиции. Коалиция в Германии была представлена тремя партиями: Социал-демократической (СДПГ) Шольца, ”Зелёными” вице-канцлера Роберта Хабека, и Свободной демократической (СвДП) Кристиана Линднера. В ноябре прошлого года канцлер Шольц отправил в отставку Линднера, министра финансов. С уходом Линднера правительство покинула СвДП, лидером которой он является. В декабре парламент отказался оказывать Шольцу свою поддержку: он получил вотум недоверия, в связи с чем и были назначены внеочередные выборы.

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Какие партии в Германии идут на выборы?

В парламентских выборах в Германии будут участвовать 8 партий:

ХДС/ХСС, ”Союз” двух христианско-демократических партий. Это главная консервативная партия страны с наибольшей поддержкой в 27-29%. Повестка ХДС/ХСС: ограничения миграции, возвращение ядерной энергетики, снижение налогов для корпораций, сотрудничество с Европой и США. ”Альтернатива для Германии”, (АдГ). Ультраправая партия, на втором месте по популярности в Германии: ее поддерживают почти 21% избирателей. В повестке: запрет мигрантам на въезд в Германию, депортация тех, кто не получил убежище, традиционные немецкие ценности, восстановление атомной энергетики, традиционные семейные ценности, ограничение деятельности НАТО в стране и отказ от помощи Украине. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Эта партия левоцентристская и третья по популярности в стране с поддержкой в 15,5%. В её повестке: справедливые зарплаты, пенсии, социальные выплаты, а также повышение налогов для богатых. ”Зеленые”. Лево-либеральная партия, на сегодняшний день 4-я по популярности партия в Германии. Её поддерживают 13-14% избирателей. Повестка: развитие инфраструктуры с помощью кредитов, увеличение минимальной зарплаты, увеличение налогов для богатых, военная поддержка для Украины. Левая партия. Её поддерживают 7,5-9% немцев. Ключевые моменты кампании: доступное жилье и налоги для богатых. Cоюз Сары Вагенкнехт, ССВ. Это левоконсервативная партия Сары Вагенкнехт, которая ушла из Левой партии и создала собственную. Её поддержка - около 5%. Повестка: поддержка бедных и ограничение иммиграции. Свободная демократическая партия (СвДП). Рейтинг этой партии - чуть более 4%. Ее иногда называют ”партией богатых”. В ее повестке индивидуализм, капитализм и социальные реформы. Партия защиты животных.

АдГ попадет в коалицию?

Скорее всего, несмотря на большой процент поддержки, АдГ в правящую коалицию не попадёт, а её лидер, Алис Вайдель, не будет канцлером Германии, поскольку на данный момент в отношении партии действует ”брандмауэр”, то есть запрет на взаимодействие. Именно этот запрет Джей Ди Вэнс, американский вице-президент, раскритиковал на Мюнхенской конференции, подчеркнув, что в ”демократии нет места запретам”.

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Кто победит на выборах в Германии 2025?

Согласно всем проведенным на сегодняшний день опросам, лидирует ХДС/ХСС. Скорее всего, именно он получит большинство, а его лидер, 69-летний Фридрих Мерц, будет назначен канцлером страны.

Какой будет новая правящая коалиция в Германии?

Вероятнее всего, коалиция будет собрана из трех партий: ”Союза” Мерца, СДПГ Шольца и ”Зёленых” Хабека, при условии, что ХДС/ХСС не решится на сотрудничество с АдГ. Формирование коалиции начнётся сразу же после объявления результатов выборов (обычно на следующий день), однако процесс может затянуться на несколько месяцев. Все три партии выступают за поддержку Украины, ужесточение контроля миграции и реструктуризацию экономики.