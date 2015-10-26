В Германии опасаются резкого оттока сирийцев из страны

Отток сирийцев из Германии может негативно повлиять на работу немецких больниц, считают в комплексе здравоохранения страны. Возможное возвращение сирийцев рассматривается в контексте политических изменений в арабской республике.

Возвращение сирийцев на родину может деструктивно сказаться на системе здравоохранения в Германии, заявил председатель общества поддержки больниц страны (DKG) Геральд Грасс.

"Мы можем понять, что многие из них (сирийцев - ред.) хотят вернуться на родину, и там они будут нужны срочно. Если они в больших количествах покинут Германию, это, без сомнения, почувствуется в сфере (медицинских - ред.) кадров"

– Геральд Грасс

Как считают эксперты, в Германии трудятся почти 6 тыс врачей сирийского происхождения. Всего в стране проживают чуть меньше миллиона сирийцев.

В немецком обществе обсуждаются различные сценарии развития ситуации с беженцами из Сирии на фоне нестабильности в стране. Некоторые политические деятели призывают обеспечить возвращение беженцев на родину, а также добиться ужесточения миграционных мер.