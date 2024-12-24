Вестник Кавказа

"Черный день" немецкой дипломатии – депутат Бундестага о визите Бербок в Сирию

"Черный день" немецкой дипломатии – депутат Бундестага о визите Бербок в Сирию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Недавний визит Анналены Бербок в Сирии оказался обескураживающим для Берлина: новые власти в Дамаске демонстративно не пожали руку главе МИД Германии.

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Сирию оказался далек от желаемых результатов, заявили в Бундестаге. Депутат германского парламента Севим Дагделен назвала попытку Берлина установить контакты с новым Дамаском "черным днем" немецкой дипломатии. 

"Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии <…> Черный день для германской внешней политики и одновременно ужасное поощрение для исламистов в Германии"  

– Севим Дагделен 

Отметим, что визит Анналены Бербок и главы мид Франции  Жан-Ноэль Барро в Сирию должен был способствовать установлению контактов между ЕС и новыми властями в Дамаске. Однако представители нового Дамаска и новоявленный лидер страны Ахмед аш-Шараа отказались пожать руку Бербок.  

Бербок также заявила, что российские военные базы в Сирии должны прекратить свое функционирование. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила адресовать такое же предложение Вашингтону.

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