Недавний визит Анналены Бербок в Сирии оказался обескураживающим для Берлина: новые власти в Дамаске демонстративно не пожали руку главе МИД Германии.

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Сирию оказался далек от желаемых результатов, заявили в Бундестаге. Депутат германского парламента Севим Дагделен назвала попытку Берлина установить контакты с новым Дамаском "черным днем" немецкой дипломатии.

"Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии <…> Черный день для германской внешней политики и одновременно ужасное поощрение для исламистов в Германии"

– Севим Дагделен

Отметим, что визит Анналены Бербок и главы мид Франции Жан-Ноэль Барро в Сирию должен был способствовать установлению контактов между ЕС и новыми властями в Дамаске. Однако представители нового Дамаска и новоявленный лидер страны Ахмед аш-Шараа отказались пожать руку Бербок.

Бербок также заявила, что российские военные базы в Сирии должны прекратить свое функционирование. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила адресовать такое же предложение Вашингтону.