Росавиация расследует инцидент с экстренной посадкой самолета Москва-Пхукет

Специалисты Росавиации займутся расследованием ЧП с самолетом авиакомпании Red Wings, который направлялся в Пхукет, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

В Росавиации прокомментировал произошедший сегодня вечером инцидент с рейсом Москва - Пхукет перевозчика Red Wings, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие, как авиационный инцидент"

– Росавиация

В пресс-службе добавили, что Центральное МТУ Росавиации расследует ЧП, выяснит причины инцидента и примет меры, чтобы больше таких событий не происходило.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета после возникновения проблем с двигателем.

Как сообщали СМИ со ссылкой на экстренные службы, у самолета Red Wings, летевшего в Пхукет, почти сразу после взлета загорелся двигатель. Возгорание было потушено еще в воздухе системами самолета. После выработки топлива он успешно сел в Домодедово.