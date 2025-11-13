Судейский скандал в Турции: задержаны футболисты, арбитр и комментатор

Расследование о незаконных ставках в футболе продолжается в Турции. В рамках дела задержаны еще 35 человек.

В Турции задержали в 16 провинциях 35 человек в рамках дела о незаконных ставках. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Среди задержанных – капитан "Фенербахче", Мерт Хакан Яндаш, футболист Мэтехан Балтаджы, действующий судья Зорбай Кючюк и бывший арбитр Ахмет Чакар, который в настоящее время работает комментатором.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов задержали владельца "Анкарасспора" Ахмеда Окатана, президент клуба Мехмета Эмина Катыпоглу, президента "Назирли Беледиеспор" Шахина Кая и экс-президента "Аданадемирспора" Мурата Санжака. Установлено, что пятеро подозреваемых в настоящее время находятся за границей.

Напомним, расследование по делу о незаконных ставках в Турции началось в ноябре. Из-за ставок на футбольные матчи дисквалифицировали 149 судей. На допрос в дисциплинарный комитет были вызваны более 1 тыс футболистов.