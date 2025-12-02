Афганистан и Пакистан взаимно нарушили режим прекращения огня

Этой ночью афганская и пакистанская армия устроили артиллерийскую перестрелку у пограничного перехода Чаман. Известно о трех раненых.

Пакистанские СМИ сообщили об артиллерийском бое между войсками Пакистана и Афганистана в ночь на субботу. Обмен минометными ударами случился недалеко от пограничного перехода Чаман.

После этого обе страны обвинили друг друга в агрессии. Исламабад информирует о том, что бой инициировали афганские войска, Кабул утверждает, что сначала пакистанская армия ударила по целям в округе Спин-Болдак (Кандагар).

Согласно данным пакистанских медиа, стороны обстреливали друг друга возле Чамана на протяжении нескольких часов. Известно о троих раненых.

Напомним, что два месяца назад произошли крупные боестолкновения между армиями двух стран из-за атак действующих на территории Афганистана террористических группировок против пакистанских пограничников. На данный момент между государствами удерживает режим прекращения огня, обеспеченный при дипломатическом участии Турции и Катара.