Джалалзаде и Байрамов поговорили о ситуации в Иране

Глава МИД Азербайджана принял в Баку замглавы МИД Ирана. Одной из обсуждаемых тем стала ситуация в Исламской Республике.

В пятницу, 23 января, в Баку состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и замглавы МИД Ирана Вахида Джалалзаде. Об этом рассказали в азербайджанском министерстве.

Центральными темами переговоров стали сотрудничество двух стран, ситуация в Иране и ряд региональных вопросов.

Джалалзаде подробно рассказал руководителю азербайджанского внешнеполитического ведомства о текущей ситуации в Иране. В свою очередь, Байрамов отметил, что республика Южного Кавказа придает большое значение стабильности в Иране, и выразил соболезнования семьям погибших в ходе последних событий.

Стороны также отметили значение двусторонних контактов. В частности, они с удовлетворением упомянули работу совместной Госкомиссии по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Помимо этого, речь на встрече шла и о перспективах партнерства в транспортной и коммуникационной сферах. Было подчеркнута, что ряд реализуемых Баку и Тегераном проектов играют важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через регион.