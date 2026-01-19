В НАТО оценили важность Южного Кавказа для организации

Замгенсека НАТО в ходе поездки в Азербайджан встретилась с председателем Милли Меджлиса. Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе.

Южный Кавказ очень важен для НАТО. Об этом заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Радмила Шекеринска после встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

На своих страницах в соцсетях она отметила, что центральной темой переговоров стала региональная безопасность.

"Встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили региональные проблемы безопасности и отношения между НАТО и Азербайджаном. Южный Кавказ представляет ключевую значимость для Альянса"

– Радмила Шекеринска

Напомним, замгенсека НАТО прибыла с визитом в столицу Азербайджана накануне. В ходе поездки у нее запланирован ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами республики.