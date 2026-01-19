Вестник Кавказа

В НАТО оценили важность Южного Кавказа для организации

В НАТО оценили важность Южного Кавказа для организации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замгенсека НАТО в ходе поездки в Азербайджан встретилась с председателем Милли Меджлиса. Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе.

Южный Кавказ очень важен для НАТО. Об этом заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Радмила Шекеринска после встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

На своих страницах в соцсетях она отметила, что центральной темой переговоров стала региональная безопасность.

"Встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили региональные проблемы безопасности и отношения между НАТО и Азербайджаном. Южный Кавказ представляет ключевую значимость для Альянса"

– Радмила Шекеринска

Напомним, замгенсека НАТО прибыла с визитом в столицу Азербайджана накануне. В ходе поездки у нее запланирован ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
280 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.