Перспективы расширения экономических связей обсудили Баку и Брюссель

В четверг, 22 января, прошла встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и комиссара Евросоюза по вопросам расширения Марты Кос. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил азербайджанский министр.
Встреча состоялась на полях Давосского экономического форума.
Центральной темой обсуждения стали перспективы расширения связей в экономике между Азербайджаном и ЕС.
"Мы выделили ключевые приоритеты в повестке экономического сотрудничества Азербайджана и ЕС, включая торговое и энергетическое партнерство, а также текущие меры по дальнейшему развитию транспортной и логистической инфраструктуры"
– Микаил Джаббаров
Он добавил, что они также поговорили с Кос о возможностях раскрытия полного потенциала экономических отношений между Баку и Брюсселем.