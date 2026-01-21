Товарооборот России и Азербайджана вырос на 2,5%

Россия и Азербайджан в прошлом году вплотную приблизились к отметке в $5 млрд торгового оборота. Рост составил 2,5%.

Торговый оборот РФ и Азербайджана вырос за прошлый год на 2,5%, Россия стала третьим по объему торговли партнером АР за прошлый год. Суммарно страны наторговали друг с другом на $4,92 млрд, информирует Госкомтаможня АР.

Лидером по количеству торговых операций с АР стала Италия. Торговый оборот двух стран составил $11,8 млрд – это 24% от общего объема торговли.

Торговля с Турцией по обороту оказалась на второй строчке. Страны провели торговых операций на $5,7 млрд.

На 30% выросли торговые контакты с Китаем, торговля с китайскими компаниями составила $4,87 млн.

В число главных торговых партнеров АР также попала Грузия, торговля с которой выросла на 9,6%. В денежном выражении торговые операции оцениваются в $881 млн в течение года.