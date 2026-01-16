Азербайджан на четверть снизил поставки газа в Грузию

Азербайджан почти на четверть снизил экспорт природного газа в Грузию – поставки голубого топлива упали на 23,2% или на 0,9 миллиона кубометров, сообщили в Государственном комитете по статистике страны.

За 11 месяцев минувшего 2025 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 2,068 млрд кубометров природного газа на сумму $218,4 млн, сообщил Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Это на 23,2% или на 0,9 млн кубометров или на 30,3% по объему меньше, чем в 2024 году, когда в соседнюю страну было экспортировано 2,968 млрд кубометров природного газа, говорится в сообщении, передает Trend.

Всего за январь–ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал 22,804 млрд кубометров голубого топлива на $8,117 млрд, нарастив экспорт по сравнению с тем же периодом 2024 года, на $513,3 млн или на 6,7% больше по стоимости, однако на 718 млн кубометров или на 3% меньше по объему, отметили в Госкомстате Азербайджана.