В Ингушетии начали строить заводы бытовой химии и СПГ

Три завода планируется построить в Ингушетии. Также в регионе откроют индустриальный парк и алюминиевый кластер.

В Ингушетии начали реализацию трех крупных промышленных проектов. В регионе начали строить заводы бытовой химии, очистных сооружений и СПГ.

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, в Ингушетии также начали претворять в жизнь проекты индустриального парка и алюминиевого кластера.

"Отдельно обсуждалась модель экономического развития Ингушетии, включающая претворение в жизнь нескольких прорывных проектов, находящихся в зоне особого внимания Александра Новака. <…> В части промышленности прорывными являются проекты алюминиевого кластера и создания индустриального парка "Джейрах"

– пресс-служба правительства

Также Ингушетия стала площадкой для ИТ-академии. Другие важные для региона проекты: тепличный комплекс "Сунжа", птицекомплекс, всесезонный курорт "Армхи".