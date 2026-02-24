Вестник Кавказа

В Ингушетии начали строить заводы бытовой химии и СПГ

В Ингушетии начали строить заводы бытовой химии и СПГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три завода планируется построить в Ингушетии. Также в регионе откроют индустриальный парк и алюминиевый кластер.

В Ингушетии начали реализацию трех крупных промышленных проектов. В регионе начали строить заводы бытовой химии, очистных сооружений и СПГ. 

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, в Ингушетии также начали претворять в жизнь проекты индустриального парка и алюминиевого кластера. 

"Отдельно обсуждалась модель экономического развития Ингушетии, включающая претворение в жизнь нескольких прорывных проектов, находящихся в зоне особого внимания Александра Новака. <…> В части промышленности прорывными являются проекты алюминиевого кластера и создания индустриального парка "Джейрах"

– пресс-служба правительства 

Также Ингушетия стала площадкой для ИТ-академии. Другие важные для региона проекты: тепличный комплекс "Сунжа", птицекомплекс, всесезонный курорт "Армхи".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.