Гросси приедет в РФ на этой неделе

МАГАТЭ анонсировали визит генерального директора Рафаэля Гросси в Россию, который должен состояться уже на этой неделе.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию уже на этой неделе, соответствующую информацию сообщили представители агентства в интервью российским СМИ.
"Да, планируемый визит (Рафаэля – ред.) Гросси в Россию должен состояться на этой неделе"
– источник
Остальных подробностей предстоящей поездки в материале РИА Новости не было приведено в настоящий момент.
Напомним, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения вопросов ядерной безопасности.