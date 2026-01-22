Вестник Кавказа

Ульянов встретился с Гросси в Вене

Михаил Ульянов, представляющий интересы Москвы при международных организациях, провел переговоры с главой МАГАТЭ Гросси. В фокусе внимания сторон оказалась ситуация в Иране и Украине.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с Ираном и Украиной. 

"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд актуальных и спорных вопросов повестки дня МАГАТЭ, включая Украину, Иран, предстоящую Парижскую конференцию по ядерной энергетике"

– Михаил Ульянов 

Ранее Гросси заявил, что организация продолжает консультации с властями Ирана о допуске сотрудников МАГАТЭ на объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо, которые были разбомблены в ходе 12-дневной войны с Израилем летом прошлого года.

