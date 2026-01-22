Иран просит разъяснить позицию МАГАТЭ в связи с ударами по ядерным объектам

В Тегеране выступили с призывом к МАГАТЭ обозначить позицию Агентства по поводу ударов, нанесенных военными США и Израиля по иранским ядерным объектам летом прошлого года.

В МАГАТЭ должны разъяснить свою позицию по бомбардировкам иранских ядерных объектов Израилем и Соединенными Штатами, заявил глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами.

"МАГАТЭ обязано разъяснить свою позицию в отношении длившихся 12 дней ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, прежде чем инспекторам будет разрешено посещать эти объекты"

– Эслами

Также он добавил, что для допуска инспекций должны быть представлены правила пребывания на поврежденных ядерных объектах.

Атаки на три ядерных объекта на территории Ирана были сделаны в июне 2025 года, после чего американский лидер Дональд Трамп заявлял о том, что ядерная программа Ирана уничтожена.