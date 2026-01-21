МАГАТЭ хочет получить доступ к потенциально ядерным объектам в Сирии

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает попасть на объекты в Сирии, которые могли быть связаны с ядерным оружием, в текущем году.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется в нынешнем году получить доступ к сирийским объектам, которые могли быть задействованы в процессе создания ядерного оружия, такое заявление сделал глава организации Рафаэль Гросси.

"Как известно, при прошлом правительстве совершались действия, которые могли быть связаны с разработкой ядерного оружия. Не все остатки этой программы были учтены и проверены"

– Рафаэль Гросси

Глава агентства выразил надежду, что они не представляют опасности. В то же время он уточнил, что эти объекты могут представлять опасность как возможный источник распространения ядерного оружия, что особенно тревожно в нынешней обстановке, когда на территории страны действуют военные группировки.

По словам Гросси, власти Сирии сейчас ведут себя конструктивно. Например, в прошлом году руководитель МАГАТЭ, вместе с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, посетил один из таких объектов. В нынешнем году, подчеркнул Гросси, такие посещения войдут в число приоритетных задач структуры.