Дамаск сократит на треть присутствие России в Сирии - СМИ

Переговоры Дамаска и СДС, приведшие к соглашению о переходе провинции Хасеке под контроль переходного правительства Сирии, могут повлиять на российское присутствие в Арабской Республике. Россию могут попросить покинуть авиабазу, расположенную в этой местности.

Сирийское переходное правительство во главе с президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа может сократить уровень сотрудничества с Россией в военном отношении, обратившись к российской стороне с просьбой покинуть одну из ныне занимаемых баз в северо-восточном городе Камышлы, сообщают российские СМИ.

Россия на данный момент сохраняет присутствие в трех точках военной инфраструктуры Сирии: уже названный аэродром в Камышлы, авиабаза в Хмеймиме и порт Тартус, используемые как пункты связи России с Африкой.

На фоне переговоров Минобороны Сирии и Сирийских демократических сил (СДС), которые предполагают переход провинции Хасеке под управление переходного правительства, ожидается возобновление диалога о российском присутствии в стране, согласно заявлению сирийского источника "Коммерсанту".

Американская сторона, выступающая в роли медиатора между Дамаском и курдским ополчением, постепенно ослабляет поддержку последних, что может привести к более шатким позициям СДС в регионе.

Российское военное присутствие на сирийском аэродроме Камышлы, начавшееся в 2019 году, сохранялось даже после политических изменений в стране и наращивалось в 2025 году. Однако в январе телеканал Syria TV сообщил о частичном выводе оттуда российской техники, причины которого неясны.

В октябре 2025 года глава российского МИД Сергей Лавров сообщал о заинтересованности сирийской стороны в сохранении присутствия военных сил РФ.

Россия в Сирии

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущем состоянии российских контактов с правительством Ахмеда аш-Шараа и подходом Дамаска к отношениям с Москвой.

Прежде всего он отметил, что для России не принципиальна база в Камышлы, в отличие от баз в Тартусе и Хмеймиме. "На фоне решения сирийским правительством курдского вопроса и восстановления контроля над севером Сирии, к которому относится и северо-восточная провинция Хасеке, необходимо определиться, остается ли в этих условиях необходимость в пользовании аэропортом в Камышлы. Ключевые пункты дислокации российских войск в Сирии – это авиабаза Хмеймим и порт Тартус, и именно их Москва хотела бы сохранить для обеспечения доступа к соседним регионам. По большому счету, если Дамаск попросит уйти из Камышлы, Россия от этого ничего не потеряет", – прежде всего сказал он.

"В целом, отношения России и новых властей в Сирии развиваются в положительном ключе. Когда чуть больше года назад к власти пришел Ахмед аш-Шараа, ряд регионоведов чуть ли не крест ставили на российском присутствии в Сирии, однако мы видим, что за прошедший год пять или шесть раз сирийские делегации на высоком уровне приезжали в Москву: у нас был и министр обороны, и министр иностранных дел, и сам временный президент аш-Шараа, которого принимали в Кремле. Аш-Шараа тогда подчеркнул, что для Сирии крайне значимо сохранить отношения с Россией", – напомнил Фархад Ибрагимов.

"Надо понимать, что история независимых от Дамаска курдских формирований в Сирии заканчивается, центральная власть возвращает сирийский север в состав единого государства, и вполне логично, что присутствие наших войск на территории, ранее неподконтрольной Дамаску, подвергается пересмотру и может быть окончательно свернуто. Ничего сверхъестественного или тревожного в этом нет. Главное – что остаются базы Хмеймим и Тартус, имеющие для России принципиальное значение", – подчеркнул востоковед.

"В настоящее время мы не видим какого-либо резкого негатива со стороны сирийских партнеров в адрес России. Скорее речь идет о нейтрально-позитивном отношении. Если бы это было не так, сирийское руководство не ездило бы так часто в Москву. Кстати, президент Владимир Путин подчеркивал на встрече с аш-Шараа в Кремле, что отношения между Россией и Сирией складывались независимо от внутренней политической конъюнктуры, а только на основании благожелательного подхода Москвы к сирийскому народу. Сирийская сторона эти слова очень высоко оценила", – продолжил Фархад Ибрагимов.

"Дамаск прекрасно понимает, что фактор России является умиротворяющим на Ближнем Востоке. Если бы в регионе не было России, там была бы гораздо более драматичная ситуация, он окончательно погрузился бы в хаос. Сирийцы отдают себе отчет в том, что без России сложно будет урегулировать взаимоотношения с кем-либо, а ведь в стране огромный клубок противоречий. Так говорят о России представители Турции, Ирана, арабских монархий Персидского залива и Израиля. Неспроста Биньямин Нетаньяху звонит Владимиру Путину и прости донести до Ирана, что у Тель-Авива нет сейчас желания нападать на Тегеран", – указал востоковед.

"Если бы Россия была не интересна ближневосточным государствам и не имела своего веса и влияния, не было бы такого количества контактов властей региональных стран с Москвой. Сирия в данном случае учитывает, что с Россией она может добиться значительно большего в рамках большой региональный геополитики для соблюдения своих интересов, чем без России", – заключил Фархад Ибрагимов.