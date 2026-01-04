Азербайджан и Сирия планируют создать деловой совет

Деловой совет планируется организовать в рамках сотрудничества Азербайджана и Сирии. Структура должна облегчить выход азербайджанского бизнеса на рынок Сирии.
Баку и Дамаск намерены развивать отношения, в связи с чем планируется создание азербайджано-сирийского делового совета, информирует Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).
"В целях развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Сирией и расширения делового сотрудничества планируется создание Азербайджано-сирийского делового совета"
– AZPROMO
В частности, предполагается участие азербайджанского бизнеса в проектах на территории Сирии. К сотрудничеству приглашаются компании, которые занимаются торговлей, инвестициями, информационными технологиями, строительством, производством и другими видами экономической деятельности.