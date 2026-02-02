Вестник Кавказа

Арабских туристов в Грузии станет меньше

Арабская каллиграфия
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Грузия может недосчитаться туристов из стран Персидского залива, такое влияние на турпоток окажет война США и Израиля против Ирана.

Туристическая отрасль Грузии столкнется с негативными последствиями в связи с конфликтом между США, Израилем и Ираном, следует из исследования компании Galt & Taggart.

"В 2025 году доходы от туризма из стран Залива составили 4,5% от общего дохода от туризма, а доля прямых иностранных инвестиций – 4,2%. <…> В краткосрочной перспективе наиболее чувствительным каналом остается туризм"

– компания

Аналитики добавили что страны Персидского залива обеспечивают около 1,1% ВВП Грузии.

Если конфликт на Ближнем Востоке не будет затяжным, то прямое влияние ситуации на грузинскую экономику будет минимальным, считают в Galt & Taggart.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.