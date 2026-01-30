Арабские туристы обеспечили рост зимнего турпотока в Россию на 5-10%

Зимний туризм в РФ обновил аудиторию: рост на 5-10% в этом году обеспечила молодежь из арабских стран, сменившая европейских пенсионеров.

Этой зимой число зарубежных туристов в Россию выросло на 5-10% в сравнении с данными за прошлый год. Основной вклад в этот рост внесли граждане арабских государств, сообщил председатель комитета РСТ по международной деятельности Сергей Войтович.

"Зимний сезон проходит активно, спрос стабильный, прирост потока примерно 5-10% по сравнению с прошлым годом. Так как подавляющая его часть - жители Омана, Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, с 15 февраля, то есть в преддверии Рамадана, они уже должны вернуться домой. Следующего пика мы ждем в апреле-мае"

— Сергей Войтович

Несмотря на появляющиеся в СМИ данные о всплеске интереса к зимнему отдыху в России, основным туристическим сезоном остается лето, отметил представитель РСТ. Ощущение увеличения зимнего потока, по его мнению, создает изменившаяся другая аудитория путешественников.

Как отметил специалист, туристическая аудитория России зимой сменилась кардинально. На смену европейским пенсионерам, которые редко выбирали для поездок холодный сезон, приехали молодые и мобильные гости из арабских стран. Для них путешествие в зимнюю Россию — это новый опыт. Изменилась и логика поездок: вместо длительного заблаговременного отдыха теперь характерны спонтанные и более короткие визиты.

Как сообщил Войтович, арабские туристы приезжают в РФ и самостоятельно, и группами. Он пояснил, что за пару лет их потребительский профиль изменился: вслед за состоятельными гостями премиум-сегмента появились туристы с более скромными запросами. Причиной этому послужили ослабление рубля и рост осведомленности о России. Несмотря на это, отметил эксперт, средний чек на человека в этой категории по-прежнему стартует от $1,5 тыс.