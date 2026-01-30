34 млрд рублей за разлив мазута: начался суд по делу о крушении танкеров в Черном море

Суд Кубани начал рассматривать иск на 34 млрд рублей за экологический ущерб к владельцам танкеров, чье крушение в декабре 2024 года привело к ущербу экологии Керченского пролива.

Иск о компенсации масштабного ущерба окружающей среде на сумму 34,25 млрд рублей передан в арбитражный суд Краснодарского края. В роли ответчиков фигурируют три компании: владельцы танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", а также фрахтователь одного из судов ("Кама Шиппинг" — компания грузоотправитель). Информация подтверждена данными судебной картотеки.

Суд принял иск к рассмотрению 31 января, уже назначив дату первого заседания — 24 февраля.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Генеральная прокуратура РФ, а также профильные учреждения Краснодарского края: центр мониторинга "Кубаньгеология" и Кубанский государственный университет.

Напомним, что крушение двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года привело к разливу топлива и масштабным последствиям. На пострадавших территориях — в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе — был введен региональный и федеральный режимы чрезвычайной ситуации.

Расследование федеральных ведомств (Ространснадзор, Минтранс, Росморречфлот) выявило грубые нарушения, приведшие к крушению. Основными причинами названы игнорирование капитанами и владельцами судов сезонных ограничений в акватории, а также отсутствие необходимого числа квалифицированных моряков, требуемого правилами Минтранса.