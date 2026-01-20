Кубань будет готовить специалистов в новых образовательных центрах

В наступившем 2026 году в Краснодарском крае будут готовить недостающих специалистов в трех новых образовательных кластерах, которые заработают в регионе.

В наступившем году в Краснодарском крае намерены открыть еще три образовательных кластера, которые будут работать в рамках федеральной программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Нам нужны квалифицированные и современные специалисты, которые будут работать в ключевых сферах экономики. Новые площадки, ориентированные на туризм и сельское хозяйство появятся в Ейском полипрофильном и Брюховецком аграрном колледжах, а также в Лабинском аграрном техникуме"

- Вениамин Кондратьев.

На Кубани уже работают 9 кластеров – это 40 техникумов и колледжей, а также 53 компании-работодателя, 10 индустриально-промышленных площадок создаются на базе техникумов, отметил глава региона, передает "АиФ-Юг".

Все их программы нацелены на восполнение реальных текущих потребностей рынка труда, поэтому потенциальные работодатели выпускников участвуют в разработке программ и модернизации площадок для обучения, отметил губернатор края.

Сейчас совместно с предприятиями в этом направлении работают школы, гимназии, детские сады, в которых готовят будущих воспитателей, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, преподавателей физкультуры. Упор делают на профессии, актуальные для экономики Кубани - специалистов сферы услуг и сервиса, сельского хозяйства, виноградарства и виноделия, а также профессионалов в области информационных систем и программирования, добавил Вениамин Кондратьев.