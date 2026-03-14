Границы Азербайджана останутся закрытыми до 1 июля

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен еще на три месяца, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

На территории Азербайджанской Республики с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и недопущения ее возможных осложнений продлен срок особого карантинного режима до 06:00 1 июля 2026 года.

Ранее данный режим продлевался до 1 апреля, таким образом новым постановлением он продлен еще на три месяца.

В настоящее время главное карантинной мерой, действующей в Азербайджане является закрытие сухопутных границ. Попасть в республику можно только самолетом. Другие ограничение, связанные с ковидом, такие как масочный режим, наличие ковид-паспорта при въезде в страну для иностранцев и его наличие при посещении ресторанов и других общественных мест, отменены.