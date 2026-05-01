Владимир Путин назначил Федор Щукина врио главы Дагестана

Владимир Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана. Ранее Щукин оставил пост председателя Верховного суда республики.

Ранее Федор Щукин оставил пост председателя Верховного суда Дагестана, отправившись в почетную отставку. На этой должности 49-летний Щукин пробыл около двух лет.

Отметим, что в конце апреля парламентарии Дагестана представили Щукина президенту РФ Владимиру Путину в качестве возможного преемника Сергея Меликова на посту главы Дагестана. Президент выступил в поддержку выдвижения Щукина.

Владимир Путин ранее заявил об уходе Сергея Меликова с должности главы Дагестана. По словам Путина, Меликов переходит на новое место работы.