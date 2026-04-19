Назван срок поставок азербайджанского газа в Сербию из Северной Македонии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки азербайджанского газа через Северную Македонию могут начаться в 2027 году, когда будет открыт интерконнектор.

Посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков рассказал о начале поставок азербайджанского газа в Сербию по трубопроводу из РСМ. По словам дипломата, это может произойти после 2027 года. 

"Когда будет построен газовый интерконнектор между Грецией и Северной Македонией, напомню - начало строительства в июле 2025 года, ввод в эксплуатацию по плану в 2027 году, газ сможет проходить минуя Болгарию"

– Дмитрий Зыков 

По словам Зыкова, проект интерконнектора между Сербией и Северной Македонией находится на стадии подготовки к реализации, передает ТАСС. 

Отметим, что в апреле лидеры Сербии и Азербайджана Александр Вучич и Ильхам Алиев обсудили развитие сотрудничества. Президент Сербии заявил о намерении посетить XIII Всемирный форум городов WUF13 в Баку в мае.

