Ильхам Алиев и Александр Вучич обсудили новые связи Азербайджана и Сербии

Сегодня днем по инициативе сербской стороны состоялись телефонные переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Сербии Александром Вучичем. Беседе была посвящена дальнейшим контактам двух стран.

Баку и Белград намерены развивать экономическое взаимодействие, затрагивающее энергетику, инвестиции и реализацию совместных проектов стратегического характера.

Еще одной темой переговоров были транспортные связи: с 3 мая Air Serbia начнет летать из Белграда в Баку и обратно, что должно расширить туристический потенциал обеих стран и сблизить их народы.

Вучич объявил о намерении посетить Баку в мае для участия в XIII Всемирном форуме городов WUF13 и поблагодарил азербайджанского лидера за ту поддержку, которую АР постоянно оказывает Сербии. Президенты отметили развитие отношений двух государств на основании взаимоуважения, доверия и дружественности.

Также Александр Вучич отметил значимость февральского визита Ильхама Алиева в Белград и первое заседание азербайджанско-сербского Совета стратегического партнерства.

После обсуждения двусторонней повестки дня президенты обменялись мнениями по происходящим на Ближнем Востоке событиям, согласившись в том, что в регионе необходимо стабилизировать мирное состояние для улучшения ситуации с безопасностью в глобальных масштабах.