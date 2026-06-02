Новый санаторий и гостиничный комплекс возведет в Сочи AVA Group

Крупный гостиничный комплекс, а также санаторий построит в Сочи компания AVA Group, инвестиции превысят 12 млрд рублей.

Холдинг AVA Group намерен реализовать в Сочи два проекта в санаторно-курортной сфере, соглашение об этом было подписано на ПМЭФ-2026.

В планах строительство двух объектов: центра с физкультурно-оздоровительным комплексом для отдыха и медицинской реабилитации в Сочи и крупного гостиничного комплекса в Кудепсте.

Санаторий на 323 номера будет включать медицинский и спортивный центра, СПА-зону, стрелковый клуб. Также на территории разместятся рестораны и подземный паркинг. Инвестиции в проект оцениваются в 6,48 млрд рублей.

Комплекс будет готов к концу 2029 года и позволит создать свыше 500 рабочих мест.

В поселке Кудепста за 5,7 млрд рублей инвестор собирается построить гостиничный комплекс с корпусами разной категории - 3 и 4 звезды. Номерной фонд объекта составит 745 номеров. Гостиничный комплекс будет располагать бассейнами, СПА-зоной, тренажерными залами, конференц-залами, кафе и ресторанами. Здесь будет создано 160 рабочих мест, проект будет реализован к концу 2033 года.

Общий объем инвестиций составит более 12,1 млрд рублей. Соглашение о реализации двух проектов подписали на форуме в Санкт-Петербурге сегодня представитель компании, вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Сочи Андрей Прошунин, передает "Интерфакс".