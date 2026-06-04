Представители бизнес-кругов Грузии, по словам одного из них, Валерьяне Кочиашвили, стремятся к развитию деловых связей с российскими коллегами.

Предприниматели из Грузии желали бы развивать деловые связи с РФ, такое заявление сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) грузинский бизнесмен Валерьяне Кочиашвили.

"Деловое сотрудничество между Грузией и Россией продолжает развиваться независимо от политической повестки"

– Валерьяне Кочиашвили

Предприниматель пояснил, что если удастся заинтересовать молодое поколение в участии в российско-грузинских отношениях, то они поймут, что Россия далеко не "вражеская страна", несмотря на иную точку зрения, которую им навязали 15 лет назад.

Кочиашвили выразил надежду, что мировоззрение молодежи таким образом может изменить, что будет полезно как для Москвы, так и для Тбилиси, передает Sputnik.