Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" разгромило на выезде "Крылья Советов"

Махачкалинское "Динамо" разгромило на выезде "Крылья Советов"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Динамо" Махачкала играл в воскресенье в Самаре против "Крыльев Советов". Встреча 4-го тура чемпионата России завершилась разгромом хозяев.

В Самаре 16 августа состоялся матч 4-го тура чемпионата России по футболу между местными "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо".

Первый мяч в игре был забит на 5-й минуте – отличился защитник "Динамо" Андрес Аларкон. На 22-й минуте полузащитник Никита Глушков удвоил преимущество динамовцев, однако на 27-й минуте полузащитник самарской команды Иван Олейников сократил отставание в счете. На 77-й минуте полузащитник гостей Даниил Лесовой отправил третий мяч в сетку ворот "Крыльев Советов, а финальную точку в матче на 94-й минуте поставил нападающий Гамид Агаларов.

Итоговый результат – 4 :1 в пользу "Динамо" Махачкала.

Отметим, что на 83-й минуте "Крылья Советов" остались в меньшинстве в результате удаления нападающего Чинеду Джеффри.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1080 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.