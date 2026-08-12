Махачкалинское "Динамо" разгромило на выезде "Крылья Советов"

ФК "Динамо" Махачкала играл в воскресенье в Самаре против "Крыльев Советов". Встреча 4-го тура чемпионата России завершилась разгромом хозяев.

В Самаре 16 августа состоялся матч 4-го тура чемпионата России по футболу между местными "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо".

Первый мяч в игре был забит на 5-й минуте – отличился защитник "Динамо" Андрес Аларкон. На 22-й минуте полузащитник Никита Глушков удвоил преимущество динамовцев, однако на 27-й минуте полузащитник самарской команды Иван Олейников сократил отставание в счете. На 77-й минуте полузащитник гостей Даниил Лесовой отправил третий мяч в сетку ворот "Крыльев Советов, а финальную точку в матче на 94-й минуте поставил нападающий Гамид Агаларов.

Итоговый результат – 4 :1 в пользу "Динамо" Махачкала.

Отметим, что на 83-й минуте "Крылья Советов" остались в меньшинстве в результате удаления нападающего Чинеду Джеффри.