Визит главы CENTCOM на Ближний Восток завершен

Глава CENTCOM завершил 10-дневный визит в страны ближневосточного региона. Он посетил шесть стран и поднялся на борт авианосца USS Abraham Lincoln.

Завершился визит главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера на Ближний Восток.

Поездка продлилась десять дней, Купер посетил Израиль, Иорданию, Бахрейн, Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Глава CENTCOM провел встречи с представителями властей и военными руководителями этих стран. Также Купер встретился с американскими военными в регионе. Всего в ближневосточном регионе размещены около 50 тыс военнослужащих США.

Кроме того, Купер побывал на борту авианосца USS Abraham Lincoln, который в настоящее время выполняет задачу в Аравийском море. Этот визит на авианосец стал для главы CENTCOM вторым с начала года.

Отметим, что по данным СМИ, в Израиле Купер выступил с призывом возобновить удары по Ирану.