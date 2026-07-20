Горнолыжные курорты Юга и Северного Кавказа открыли продажу ски-пассов

Многие горнолыжные курорты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов уже запустили продажи ски-пассов на зимний сезон 2026/2027 по выгодным стартовым тарифам.

Горнолыжные курорты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приступили к реализации ски-пассов на зимний сезон 2026/2027, предлагая гостям абонементы по специальным стартовым тарифам. Об этом официально сообщили представители администраций горных комплексов.

В сочинской "Красной Поляне" первые два месяца взрослый абонемент продается за 46 тыс рублей, а детский стоит 21 тыс рублей. Пропуск дает право пользоваться всеми трассами, сноупарками и канатными дорогами в течение всей зимы, пояснили в ГК "Мантера".

Соседний комплекс "Роза Хутор" запустил многодневные ски-пассы с открытыми датами начиная с 29 декабря, чтобы посетители не зависели от транспортных накладок. Более доступные варианты предусмотрены для отдыха с 10 по 31 января и в весенний период.

На площадке "Газпром Поляна" реализация билетов начнется в скором времени, но сейчас отдыхающим предоставляют двадцатипроцентную скидку на проживание.

Предпродажи на направления "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Мамисон" в Северной Осетии пройдут с конца августа по ноябрь, уточнили в "Кавказ.РФ". Точные даты старта катаний определят позже на основе погодных условий и наличия стабильных морозов.

Итоговый турпоток будет зависеть от длительности работы трасс. В прошлом цикле дольше всех проработал "Эльбрус", который принял 490 тыс человек за 247 дней, а новая зона "Мамисон" обслужила свыше 35 тыс туристов за 132 дня, передает издание РБК Кавказ.