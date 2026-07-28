Иран пока не принял решение о возобновлении прямых переговоров с США - Аракчи

Руководство Ирана пока не приняло окончательного решения о возобновлении прямых переговоров с США, несмотря на активные усилия Катара и Пакистана по обмену сообщениями, заявил Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении диалога с США пока не принято, несмотря на передачу сообщений через Катар и Пакистан. Заявление приводит агентство ISNA.

​"Посредники — как Катар, так и Пакистан — передают сообщения между Ираном и США сторонам и находятся в тесном контакте с Ираном. Однако это не означает переговоры"

- Аббас Аракчи

​Глава ведомства указал на нарушение со стороны США Исламабадского меморандума и возобновление столкновений, подчеркнув, что выделенный 60-дневный срок предназначался для полного завершения боевых действий, а не для продления режима прекращения огня.

​Также министр сообщил о ведении военно-технических консультаций с Оманом по судоходству в Ормузском проливе. Прежние направления утратили эффективность, поэтому стороны разрабатывают новый маршрут, который начнет работу как временный с перспективой стать окончательным.

​"Эти переговоры — технический вопрос, связанный с определением морского маршрута. Начнется ли проход судов через Ормузский пролив во время определения маршрута или нет? Открытие Ормузского пролива требует реализации других условий, связанных с приверженностью американской стороны своим обязательствам"

- Аббас Аракчи