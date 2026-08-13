Вестник Кавказа

Дмитриев призвал ЕС и Британию к восстановлению отношений с РФ

Кирилл Дмитриев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о том, что Брюсселю и Лондону необходимо начать восстановление связей с Москвой, поскольку это становится одной из их приоритетных задач.

Восстановление диалога с Россией станет приоритетной задачей для стран ЕС и Великобритании, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Соответствующее заявление он сделал, опубликовав пост на официальной странице в социальной сети.

По его мнению, приоритетом для Лондона и Брюсселя восстановление контактов с Москвой может стать ввиду пустеющих газовых хранилищ и скорой зимы.

"Восстановление диалога с Россией становится для ЕС и Великобритании крайне приоритетной задачей, особенно с учетом того, что их газовые хранилища опустели, а зима приближается"

– Кирилл Дмитриев

Отметим, так спецпредставитель президента прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба о необходимости восстановления диалога с российской стороной.

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