Дмитриев призвал ЕС и Британию к восстановлению отношений с РФ

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о том, что Брюсселю и Лондону необходимо начать восстановление связей с Москвой, поскольку это становится одной из их приоритетных задач.

Восстановление диалога с Россией станет приоритетной задачей для стран ЕС и Великобритании, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Соответствующее заявление он сделал, опубликовав пост на официальной странице в социальной сети.

По его мнению, приоритетом для Лондона и Брюсселя восстановление контактов с Москвой может стать ввиду пустеющих газовых хранилищ и скорой зимы.

"Восстановление диалога с Россией становится для ЕС и Великобритании крайне приоритетной задачей, особенно с учетом того, что их газовые хранилища опустели, а зима приближается"

– Кирилл Дмитриев

Отметим, так спецпредставитель президента прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба о необходимости восстановления диалога с российской стороной.