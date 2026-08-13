Дмитриев призвал ЕС и Британию к восстановлению отношений с РФ

Восстановление диалога с Россией станет приоритетной задачей для стран ЕС и Великобритании, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Соответствующее заявление он сделал, опубликовав пост на официальной странице в социальной сети.
По его мнению, приоритетом для Лондона и Брюсселя восстановление контактов с Москвой может стать ввиду пустеющих газовых хранилищ и скорой зимы.
"Восстановление диалога с Россией становится для ЕС и Великобритании крайне приоритетной задачей, особенно с учетом того, что их газовые хранилища опустели, а зима приближается"
– Кирилл Дмитриев
Отметим, так спецпредставитель президента прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба о необходимости восстановления диалога с российской стороной.