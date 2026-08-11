Канада ввела новые санкции против Ирана

Против пяти высокопоставленных чиновников Исламской Республики были введены рестрикции со стороны Канады, заявили в МИД страны.
Канада внесла в санкционный список пять высокопоставленных представителей руководства Ирана, сообщила глава канадского МИД Анита Ананд.
Из ее официального заявления следует, что рестрикции были введены в отношении представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Поясняется, что санкции введены за "действия, угрожающие критически важному международному водному пути и препятствующие свободе судоходства в Ормузском проливе".