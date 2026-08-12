Исламабад продолжает работу по урегулированию на Ближнем Востоке – посол

Руководство Пакистана продолжает работу по урегулированию конфликта США и Ирана в качестве посредника, рассказала посол исламской республики в Туркменистане Фарйал Легари.
Об этом она заявила на приеме по случаю 79-й годовщины независимости Пакистана в Ашхабаде.
"Гражданское и военное руководство Пакистана, в частности, премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф и фельдмаршал генерал Асим Мунир, неустанно работают над поддержкой посреднических усилий, которые нацелены на мирное решение конфликта между США и Ираном"
– Фарйал Легари
Она подчеркнула, что крайне важно продолжать поощрять диалог с целью восстановления доверия, особенно там, где в отношениях есть напряжение.
Это необходимо для обеспечения регионального мира, обозначила посол.
"Надеемся, что похвальные посреднические усилия приблизят все заинтересованные стороны к справедливому и прочному урегулированию"
– Фарйал Легари
По словам дипломата, Исламабад придерживается курса на разрешение разногласий дипломатическими средствами.
Легари отметила, что конфликт в регионе стоит разрешать через диалог с учетом международного права и суверенного равенства государств.