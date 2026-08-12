Исламабад продолжает работу по урегулированию на Ближнем Востоке – посол

Посол Пакистана в Туркменистане рассказала о посредничестве Исламабада в процессе ирано-американских переговоров и сообщила о перспективах урегулирования ситуации в регионе.

Руководство Пакистана продолжает работу по урегулированию конфликта США и Ирана в качестве посредника, рассказала посол исламской республики в Туркменистане Фарйал Легари.

Об этом она заявила на приеме по случаю 79-й годовщины независимости Пакистана в Ашхабаде.

"Гражданское и военное руководство Пакистана, в частности, премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф и фельдмаршал генерал Асим Мунир, неустанно работают над поддержкой посреднических усилий, которые нацелены на мирное решение конфликта между США и Ираном"

– Фарйал Легари

Она подчеркнула, что крайне важно продолжать поощрять диалог с целью восстановления доверия, особенно там, где в отношениях есть напряжение.

Это необходимо для обеспечения регионального мира, обозначила посол.

"Надеемся, что похвальные посреднические усилия приблизят все заинтересованные стороны к справедливому и прочному урегулированию"

– Фарйал Легари

По словам дипломата, Исламабад придерживается курса на разрешение разногласий дипломатическими средствами.

Легари отметила, что конфликт в регионе стоит разрешать через диалог с учетом международного права и суверенного равенства государств.