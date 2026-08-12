Суперкубок Испании по футболу перенесли из Саудовской Аравии в Турцию

В Испании объявили о переносе Суперкубка по футболу из Саудовской Аравии в Турцию. Турнир пройдет в Стамбуле в феврале следующего года.

Суперкубок Испании по футболу в 2027 году состоится в Стамбуле. Об этом сказано в сообщении, опубликованном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Саудовской Аравии, однако в эти сроки в королевстве будет проходить Кубок Азии, поэтому было принято решение о переносе Суперкубка Испании в Турцию.

За трофей поборются четыре команды – "Барселона", "Реал" Мадрид, "Атлетико" Мадрид и "Реал Сосьедад". Матчи пройдут со 2 по 7 февраля на Олимпийском стадионе.

Напомним, с 2020 года Суперкубок Испании традиционно проводится в Саудовской Аравии. Исключением стал 2021 год, когда трофей разыгрывали в Испании из-за пандемии коронавируса COVID-19.