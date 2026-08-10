ЕС на 3% снизил объемы закупок российского газа

За первые шесть месяцев текущего года Евросоюз закупил российский трубопроводный газ и СПГ на 3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Европейский союз в первом полугодии 2026 года закупил российский трубопроводный газ на €2,9 млрд, а российский СПГ – на €4,5 млрд, говорится в отчетах Евростата.

Отмечается, что закупки российского газа Евросоюзом в общем снизились на 3,4% в период с января по июнь текущего года.

Согласно данным Евростата, в июне страны ЕС заплатили за СПГ из России €809 млн.

Главными импортерами эгнергоносителей были названы Бельгия, которая совершила закупку на сумму €268 млн, Франция, закупившая на €258 млн, и Испания – на €201 млн соответственно.

В июне страны Европы импортировали российский трубопроводный газ на €542 млн, его доля в стоимости импорта составила 12,5%.

Первое место заняла Норвегия с 33,3%, второе - Алжир с 23,6%, третье - Великобритания с 18,8%, пишет ТАСС.