Крым был заселен неизвестным ранее народом

Археологи обнаружили в Крыму следы неизвестного ранее народа, который заселял полуостров на рубеже нашей эры, еще до готов – он проживал в древности в крымских горах и лесах.

Крымские ученые нашли в горах некрополь рубежа нашей эры с захоронениями кремационного типа, которые опровергают версию о том, что кремации были привнесены готами в Крым в середине III века нашей эры: могильник относится к гораздо более раннему времени, рассказала старший научный сотрудник института археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова.

"На эту тему кремации сейчас крымская история переворачивается, потому что считалось, что готы привнесли кремации в Крым в середине III века, а сейчас мы нашли могильники, которые относятся к гораздо более раннему времени, и это не готы"

- Анастасия Стоянова

Как предположили ученые, до появления германцев кремации существовали у местного населения, но пока не знают, что это был за народ, который в древности жил в крымских горах и лесах на главной горной гряде параллельно со скифами и сарматами, которые жили в предгорьях, передает РИА Новости.

Точно установлено лишь то, что некрополь был образован от I века до нашей эры до II века нашей эры, то есть в течение трех столетий. Речь идет о нетронутом ранее могильнике Темир-чаир рядом с поселком Научный в Бахчисарайском районе полуострова.

Это не тавры, которые жили гораздо раньше. Это не скифы и не сарматы, которые в горах не жили и хоронили иначе. Ученые намерены копать дальше, изучать и думать, - заключила Анастасия Стоянова.