Более 800 тыс туристов посетили маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

В прошлом году туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" Краснодарского края привлек более 800 тыс человек, сообщила пресс-служба администрации региона.

Маршрут включает в себя основные туристические объекты на юге России – Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Севастополь. Туда входят 4 муниципалитета на Кубани, уточнили в пресс-службе.

"Проект – уникальная возможность прикоснуться к античному наследию одного из древнейших государств на территории современной России. Во взаимодействии с туроператорами мы создали комплексные продукты и экскурсионные предложения"

— пресс-служба администрации Краснодарского края

Наиболее популярными локациями были названы культурный центр "Старый парк" в Геленджике, Анапский археологический музей "Горгиппия" и музей античного виноделия в Абрау-Дюрсо.

Маршрут позволяет посетить археологические памятники, музеи и исторические места, погрузиться в атмосферу античности, ознакомившись с археологическими находками при помощи интерактивных программ и экскурсий с гидами.

Проект в настоящее время развивается, предлагая различные современные решения для привлечения большего количества туристов и популяризации истории юга России и Краснодарского края в частности.