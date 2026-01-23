Главы аграрных ведомств России и Казахстана подтвердили настрой на сотрудничество

Министры сельского хозяйства России и Казахстана Оксана Лут и Айдарбек Сапаров провели встречу на полях Международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2026, проходящей в Дубае.

Развитие научно-технологического сотрудничества в аграрно-промышленном комплексе (АПК) между Россией и Казахстаном обсудили на полях Международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2026, которая проходит в Дубае (ОАЭ), министры сельского хозяйства России и Казахстана Оксана Лут и Айдарбек Сапаров.

"По итогам встречи министр подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему последовательному укреплению сотрудничества с Российской Федерацией по приоритетным направлениям АПК на основе взаимной выгоды и технологического партнерства"

Сейчас ученые двух стран проводят совместные исследования в сфере селекции и семеноводства, а также работают над повышением эффективности животноводства. Также стороны работают над дальнейшим развитием мелиорации и аграрного образования, отметили в министерстве, передает Sputnik Казахстан.

Казахстан является важным партнером России в области сельского хозяйства, страны находятся в тесном контакте по широкому кругу вопросов. Это свидетельство высокого интереса бизнеса к стратегическому подходу к развитию сельского хозяйства. Казахстан открыт к партнерству, инвестициям и совместным инициативам, - отметил Айдарбек Сапаров.

Примечательно, что на международной выставке в Дубае Казахстан впервые представил свой национальный павильон, в котором выставлено более 300 наименований продукции 30 казахстанских компаний: это не только зерновые культуры, но и продукты глубокой переработки, а также мясная и молочная продукция.