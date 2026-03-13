Аракчи назвал цель войны для Ирана

Аббас Аракчи заявил, что Иран намерен своим вооруженным сопротивлением показать Вашингтону ошибочность решения о военной операции не допустить повторения агрессии.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обозначил цель войны для ИРИ. По словам Аракчи, Иран будет продолжать бороться, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своего решения о начале военной операции.

"Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться"

– Аббас Аракчи

Как отметил глава МИД Ирана, Тегеран также рассчитывает на компенсации жертвам войны.

Ранее глава иранской дипломатии заявил, что Иран не видит оснований для переговоров и не запрашивал их.