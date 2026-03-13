Трамп создает коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Соединенные Штаты обсуждают с несколькими странами создание коалиции для патрулирования в проливах и обеспечения безопасности в Ормузском проливе, рассказал американский лидер Дональд Трамп.
По словам Трампа, от требует примерно от семи стран, наиболее зависимых от нефтяных поставок с Ближнего Востока, войти в коалицию и помочь с безопасностью Ормузского пролива.
"Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их собственная территория. <…> Было бы неплохо, если бы другие страны следили за этим (Ормузским проливом) вместе с нами"
– Дональд Трамп
Трамп отметил, что Китай наиболее зависим от морских поставок нефти через Ормуз.
"Думаю, Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти через этот пролив"
– Дональд Трамп
Также глава Белого дома заметил, что ждет помощи с разблокировкой канала от стран НАТО.