Трамп создает коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Президент США объявил, что ведутся переговоры с семью странами о том, чтобы создать коалицию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Соединенные Штаты обсуждают с несколькими странами создание коалиции для патрулирования в проливах и обеспечения безопасности в Ормузском проливе, рассказал американский лидер Дональд Трамп.

По словам Трампа, от требует примерно от семи стран, наиболее зависимых от нефтяных поставок с Ближнего Востока, войти в коалицию и помочь с безопасностью Ормузского пролива.

"Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их собственная территория. <…> Было бы неплохо, если бы другие страны следили за этим (Ормузским проливом) вместе с нами"

– Дональд Трамп

Трамп отметил, что Китай наиболее зависим от морских поставок нефти через Ормуз.

"Думаю, Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти через этот пролив"

– Дональд Трамп

Также глава Белого дома заметил, что ждет помощи с разблокировкой канала от стран НАТО.