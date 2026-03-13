Трамп пока не готов объявить о завершении операции против Ирана

Военная операция США против Ирана пока продолжается. По словам Трампа, Иран хочет заключить сделку, ведутся переговоры, но пока он не может провозгласить завершение операции.

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что между США и Ираном идут переговоры, но пока рано говорить о завершении американской военной операции.

"Я не думаю, что они готовы сделать то, что им нужно сделать. Но я думаю, что в какой-то момент они будут готовы"

– Дональд Трамп

Он добавил, что Тегеран не готов пока пойти на условия Вашингтона, однако находится "довольно близко к этому". Трамп сообщил, что власти Ирана очень хотят заключить сделку с США.

Отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич в Вашингтон о оценил возможность завершения операции против Ирана.

"Я все еще не провозглашаю, что это завершено"

– Дональд Трамп