Аракчи: Иран приветствует любую инициативу, направленную на решение конфликта

В иранском МИД заявили о том, что со стороны Вашингтона пока нет никаких инициатив по диалогу с Тегераном, однако ИРИ приветствует любые предложения по завершению конфликта в регионе.

В Иране пока не получали никаких предложений со стороны Соединенных Штатов, направленных на прекращение конфликта на Ближнем Востоке, такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью газете Al Araby Al Jadeed.

"На данный момент не предложено конкретной инициативы для завершения войны"

— Аббас Аракчи

Тем не менее, Тегеран выступает за развитие диалога, который приведет к стабилизации ситуации в регионе, отметил министр.

Он подчеркнул, что в Иране приветствуют любую региональную инициативу, направленную на завершение столкновения с США и Израилем.

"Однако мы будем приветствовать любую региональную инициативу, которая приведет к справедливому окончанию конфликта"

– Аббас Аракчи