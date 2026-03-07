Аракчи: Иран не готов к переговорам с США

У иранских властей на повестке дня сейчас не стоит вопрос переговоров Ирана с США, и в ближайшее время он вряд ли будет рассматриваться, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Несмотря на спад военной активности в атаках на Иран сейчас на повестке дня не стоит вопрос возобновления переговоров с США, и при новом верховном лидере исламской республики Моджтабы Хаменеи он вряд ли будет рассматриваться, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью PBS.

"Прежде всего, еще слишком рано делать какие-либо комментарии. Мы все ждем речей и комментариев Моджтабы Хаменеи, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос разговоров с американцами или переговоров с американцами снова будет "на столе", потому что у нас есть очень горький опыт разговоров с американцами"

- Аббас Аракчи

Так глава иранского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, велись ли при новом верховном лидере переговоры с США, а также открыт ли он для таких контактов, передает РИА Новости.

Напомним, с 28 февраля продолжается война США и Израиля против Ирана. В первый же день нападения на ИРИ был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. На днях официально стало известно, что его место занял его сын – Моджтаба Хаменеи.