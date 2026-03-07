Иранские БПЛА ударили по Бахрейну и Кувейту

В столице Бахрейна Манаме из-за иранского удара по жилому дому погиб один человек, шесть иранских ударных БПЛА нейтрализовала ПВО Кувейта, а КСИР сообщил об уничтожении израильского беспилотника Hermes.

Минувшей ночью подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели атаки на столицу Бахрейна Манаму и на Кувейт – в Манаме снаряд попал по жилому дому, в результате чего погиб один человек, еще несколько пострадали, сообщило министерство внутренних дел королевства.

"По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали в результате вопиющей иранской агрессии против жилого дома в столице Манаме"

- МВД Бахрейна

Еще шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты войсками противовоздушной обороны Кувейта в северной и южной частях страны, говорится в заявлении кувейтской Национальной гвардии, передает РИА Новости.

Израильский БПЛА Hermes был сбит и над территорией Ирана, объявил КСИР, передает телеканал Al Jazeera.

Тактический БПЛА барражировал над городом Боруджерд, расположенном в провинции Лурестан на западе Ирана.

Напомним, с 28 февраля продолжается война США и Израиля против Ирана. В первый же день нападения на ИРИ был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. На днях официально стало известно, что его место занял его сын – Моджтаба Хаменеи.