Вестник Кавказа

Путин об Армении между ЕС и ЕАЭС: мы не против любого решения армянского народа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия примет сценарий выхода Армении из ЕАЭС с интеграцией в Евросоюз, если такой путь изберет армянский народ, сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин посвятил часть вечерней пресс-конференции вопросу намерений Армении начать работы по интеграции в Евросоюз. Прежде всего он отметил, что у Москвы особые отношения с армянским народом на протяжении нескольких веков, в связи с чем российские власти готовы принять любое его решение.

"Если армянскому народу выгодно то или иное решение, пожалуйста, мы против не будем"

– Владимир Путин

В связи с этим он назвал логичным проведение в Армении всенародного референдума по выбору между двумя противоречащими интеграционными направлениями: членство в ЕАЭС либо начало интеграции в ЕС.

Президент России напомнил, что Армения имеет множество преференций на российском рынке именно благодаря членству в ЕАЭС.

"Это касается сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, таможенных и других сборов, миграционной сферы"

– Владимир Путин

Тем не менее, Россия готова и к сценарию интеграции Армении в ЕС и ждет сейчас, чтобы Ереван в короткие сроки определился, что же он для себя выберет: Евросоюз или Евразийский экономический союз. Тогда, подчеркнул российский лидер, будет возможен "путь мягкого и интеллигентного развода".

