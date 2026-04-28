В Агдам и Ходжавенд возвращаются сотни жителей

Сегодня в Азербайджане очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернется в родные места, покинутые много лет назад. Агдам и Ходжавенд примут почти 100 семей.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане отправлена утром 8 мая в Ходжавендский район Азербайджан.

Ранее эти лица проживали во временном жилье в разных регионах республики, часто в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Сегодня они вернутся в родные места: в Агдам возвращается 41 семья, всего 156 человек, в Ходжавенд Ходжавендского района – 57 семей, всего 206 человек.

Переезд организован в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках реализации программы "Великое возвращение", действующей на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.